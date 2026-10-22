В Кировской области ребёнок упал на штырь – он остановился в сантиметре от сердца

В Кировской области спасли здоровье ребёнка, который во время игр упал на штырь. Тот прошёл через тело 12-летнего мальчика и остановился в сантиметре от сердца.

Дело было в Уржумском районе. В начале октября в одном из сёл во время игры 12-летний мальчик упал с высоты собственного роста на торчащий металлический штырь. Его доставили в центральную районную больницу.

Как оказалось, штырь прошёл от паховой области вдоль передней брюшной стенки, проникнув в средостение. Штырь остановился менее, чем в 1 см от перикарда. Парня прооперировали, после он оставался в больнице для перевязок и консервативного лечения и восстановления. Сейчас мальчик выписан, он продолжает лечиться амбулаторно, сообщает министерство здравоохранения Кировской области.