Врио губернатора Приморского края назначен Константин Шестаков

Президент России Владимир Путин назначил Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Назначить Шестакова Константина Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, что ранее Шестаков занимал пост градоначальника во Владивостоке. Сегодня же Владимир Путин во время личной встречи в Кремле сам предложил ему занять должность врио главы региона.