22 Октября 2026
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор протестирует новую систему защиты от кибератак

Роскомнадзор в 2026 году протестирует новую систему для выявления кибератак - запуск пройдет в пилотном режиме. Базой для нее станет Национальная система противодействия DDoS‑атакам (НСПА). Об этом на форуме "Спектр" рассказал директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Владислав Смирнов.

Специалисты ЦМУ выстраивают комплексную защиту с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) - они помогут оперативно блокировать источники атак внутри России. Для владельцев защищаемых ресурсов сделают личный кабинет: там можно будет видеть данные об атаках, изучать аналитику и настраивать защиту. Информацию о проекте приводит агентство "Интерфакс".

Билл Гейтс, основатель Microsoft заявил, что в 2027 году вырастет число кибератак с применением искусственного интеллекта; по его мнению, главная угроза - не выход ИИ из‑под контроля, а его использование злоумышленниками.

 

Теги: кибербезопасность, атаки, система


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