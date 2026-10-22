Роскомнадзор протестирует новую систему защиты от кибератак

Роскомнадзор в 2026 году протестирует новую систему для выявления кибератак - запуск пройдет в пилотном режиме. Базой для нее станет Национальная система противодействия DDoS‑атакам (НСПА). Об этом на форуме "Спектр" рассказал директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Владислав Смирнов.

Специалисты ЦМУ выстраивают комплексную защиту с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) - они помогут оперативно блокировать источники атак внутри России. Для владельцев защищаемых ресурсов сделают личный кабинет: там можно будет видеть данные об атаках, изучать аналитику и настраивать защиту. Информацию о проекте приводит агентство "Интерфакс".

Билл Гейтс, основатель Microsoft заявил, что в 2027 году вырастет число кибератак с применением искусственного интеллекта; по его мнению, главная угроза - не выход ИИ из‑под контроля, а его использование злоумышленниками.