Юрий Бурлачко рассказал о ключевых вопросах повестки предстоящей сессии ЗСК

Предполагается, что на очередном пленарном заседании депутаты ЗСК рассмотрят более 30 вопросов. О наиболее значимых из них в преддверии сессии на своих страницах в соцсетях рассказал председатель ЗСК Юрия Бурлачко.

Спикер Кубанского парламенты отметил, что предлагаемые к обсуждению проекты охватывают наиболее значимые для края направления деятельности. В их число, уточнил руководитель Законодательного Собрания, традиционно входят агропром, потребсфера, соцподдержка жителей Кубани, туризм, санкур, отдых и оздоровление детей.

Председатель ЗСК акцентировал. что центральной темой октябрьской сессии станут изменения в бюджет на этот год и плановый период двух последующих лет.



«Выполнение подавляющего большинства стоящих перед регионом задач и реализация намеченных планов напрямую зависят от наполняемости казны. И я благодарен коллегам из Минфина за то, что в непростых экономических условиях им удалось скорректировать расходную часть бюджета таким образом, чтобы сохранить его социально ориентированным и в то же время обеспечить закрытие первоочередных потребностей субъекта. Учитывая общеэкономическую тенденцию, характерную сегодня в целом для страны, мы просто обязаны сделать так, чтобы каждый бюджетный рубль, вложенный в развитие края, работал с максимальной отдачей», - написал Юрий Бурлачко.





Он также сообщил, что, помимо вопросов финансового блока, в процессе обсуждения парламентарии рассмотрят и другие не менее значимые темы. В частности, введение административной ответственности за оставленные в неположенных местах средства индивидуальной мобильности, охрану материнства и детства, а также установление в Краснодарском крае нового праздника.