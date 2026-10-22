Власти уральского города не подтвердили информацию о бродячем медведе

Власти уральского города Березовский проверили информацию о том, что возле города якобы бродит медведь. В результате сведения не подтвердились.

Как сообщается в официальной группе администрации Березовского в соцсети, накануне от жителя Ключевска поступила информация, что в районе железнодорожного моста будто бы видели следы медведя.

"Председатель общества охотников и рыболовов Березовского муниципального округа Андрей Окулов сообщил, что егерь осмотрел район Ключевска. Никаких признаков присутствия дикого животного не обнаружил", - заявил мэр уральского города Владимир Шауракс.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в соседней Челябинской области призвали не отстреливать медведей, выходящих к людям.