17 Декабря 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
Александр Чуприян (2021) | Фото: mchs.gov.ru

В МЧС сравнили ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке

В угольных шахтах требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана, а не создание его видимости.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. "Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина", — сказал он. Чуприян сравнил ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке. "Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать", — отметил врио министра чрезвычайного ведомства.

Говорят об аварийной шахте "Листвяжная", Чуприян сообщил, что сейчас там осуществляется откачка воды, которой собралось около 20 тыс. т. Кроме того, проводятся мероприятия по восстановлению работы шахтного оборудования.

Напомним, в результате взрыва на шахте погиб 51 человек. 14 декабря в Кемеровскую область прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров, тщательно исследовать изъятую документацию. После визита Бастрыкина по делу начались крупные задержания.

Теги: МЧС, шахты



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