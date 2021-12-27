27 Декабря 2021
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Происшествия Сибирский ФО
Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

СМИ: теневой владелец "Листвяжной" может быть гражданином Монако

Возможный владелец весомой доли акций шахты "Листвяжная" бывший депутат Владимир Гридин может являться подданным Монако.

Вероятно, это государство стало для него домом еще в 2018 году. Подданной солнечного княжества является также его невестка Светлана Гридина и, возможно, сын Сергей, пишет газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Изданию удалось отыскать в базе налоговой службы Монако сведения о семейном бизнесе: Светлана Гридина владеет там частным детским клубом. Между тем в России у семейного клана Гридиных осталось много дорогой недвижимости и машин, а также доли в разных направлениях бизнеса. Большинство объектов Гридин приобрел, вероятно, еще будучи депутатом, но не все попали в декларацию.

Напомним, компанией "Шахта "Листвяжная" владеет АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь", среди основателей которой - фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. Ранее сообщалось, что допросить Гридина следователям не удалось – он улетел в Монако.

Теги: Листвяжная, шахта, Гридин



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