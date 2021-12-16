16 Декабря 2021
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Происшествия В России
Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Теневой владелец "Листвяжной" мог улететь в Монако

Следователи выяснили, что теневым владельцем шахты "Листвяжная" и холдинга "СДС-Уголь" является бывший депутат Госдумы Владимир Гридин, сообщает Telegram-канал "112".

Как утверждает источник канала, арестованный по делу о ЧП на шахте миллиардер Михаил Федяев был номинальным владельцем.

Допросить Гридина следователям не удалось – на днях он улетел в Монако.

Показания на экс-парламентария дал один из арестованных менеджеров. По его данным, Гридин вместе с сыном контролировал работу компании через офшорную фирму Mirtrade, которой принадлежит 50% акций холдинга. За год через нее прошло более 1,5 миллиарда долларов, что принесло бывшему депутату 132 миллиона долларов.

Шахта ведет отработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.

Напомним, в результате взрыва на шахте погиб 51 человек. 14 декабря в Кемеровскую область прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров, тщательно исследовать изъятую документацию. После визита Бастрыкина по делу начались крупные задержания.

Теги: шаха листвяжная, владимир гридин



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