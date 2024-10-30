Против восьмерых бывших инспекторов Ростехнадзора завели уголовное дело

Уголовное дело в отношении восьмерых бывших инспекторов Ростехнадзора, проверявших шахту "Листвяжная", рассмотрит суд. Об этом сообщают "Известия".

По данным следствия, в марте и апреле 2021 года фигуранты дела потребовали по 25 тысяч рублей у руководства предприятия, угрожая остановить работу шахты.

После этого инспекторы получали по 10 тысяч рублей в месяц за игнорирование нарушений правил безопасности.

В ноябре 2021 года в шахте произошел взрыв метана. Погиб 51 человек.

Все бывшие инспекторы в зависимости от своих ролей обвиняются в получении взятки в крупном размере, фальсификации доказательств по делам об административных правонарушениях и превышении должностных полномочий.