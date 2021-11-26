Родственники пострадавших кузбасских шахтеров рассказали об их состоянии

Шахтер Александр Шампуров, который был травмирован в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, находится в стабильном состоянии, заявил его родственник Иван Шампуров.

Дочь пострадавшего шахтера Алексея Сотникова рассказала, что он находится в больнице в стабильном состоянии под наблюдением врачей. У горняка — отравление угарным газом или метаном. Ему поводят медицинское обследование, сообщает РБК.

Напомним, в администрации Беловского городского округа Кемеровской области подтвердили, что на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека. В результате происшествия пострадали 67 человек. По факту аварии задержаны подозреваемые.

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