Основной владелец "Листвяжной" получал зарплату свыше 4 млн рублей

Основной собственник шахты "Листвяжная" Михаил Федяев, осужденный по делу о гибели 51 человека в результате аварии на угольном разрезе, ежемесячно получал зарплату свыше 4 миллионов рублей. Это следует из материалов дела, пишет РИА Новости.

В марте суд вынес приговор собственнику и экс-гендиректору шахты "Листвяжная". Собственник шахты Михаил Федяев получил три с половиной года условно, экс-гендиректор Геннадий Алексеев – пять лет и три месяца колонии общего режима, бывший технический директор Антон Якутов – пять лет.

Уточняется, что зарплата Алексеева составляла 3,5 миллиона рублей, Якутова – 1,5 миллиона рублей.

Напомним, при аварии на шахте, которая произошла в ноябре 2021 года, пострадали более 100 человек, 51 погиб. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

В Ростехнадзоре называли причинами аварии грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификацию работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.