29 Декабря 2021
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Коллаж, Михаил Федяев, шахта &quot;Листвяжная&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил в СИЗО владельца шахты "Листвяжная"

Кемеровский областной суд признал законным решение об аресте председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Центральный районный суд Кемерово арестовал миллиардера до 14 февраля по делу об аварии на шахте. Адвокат Федяева обжаловал это решение.

Как сообщалось, адвокаты всех топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", среди которых Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов, обжаловали их арест.

Теги: листвяжная, михаил федяев



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