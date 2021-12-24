Адвокаты топ-менеджеров СДС-Уголь и владельца "Листвяжной" обжаловали их арест

Адвокаты всех топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", среди которых глава совета директор Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов, обжаловали их арест по уголовному делу об аварии на кузбасском предприятии.

Об этом ТАСС сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

Напомним, Алексеев, Лобанов, Якутов были арестованы до 25 января, Федяев – до 14 февраля. При этом никто из них свою вину не признал.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие).

Напомним, компанией "Шахта "Листвяжная" владеет АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь", среди основателей которой - фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. Ранее сообщалось, что допросить Гридина следователям не удалось – он улетел в Монако.