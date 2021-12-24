Адвокаты топ-менеджеров СДС-Уголь и владельца "Листвяжной" обжаловали их арест

24 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО В России
Коллаж, Михаил Федяев, шахта &quot;Листвяжная&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Адвокаты топ-менеджеров СДС-Уголь и владельца "Листвяжной" обжаловали их арест

Адвокаты всех топ-менеджеров компании "СДС-Уголь", среди которых глава совета директор Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, ее технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов, обжаловали их арест по уголовному делу об аварии на кузбасском предприятии.

Об этом ТАСС сообщили в Центральном районном суде Кемерова.

Напомним, Алексеев, Лобанов, Якутов были арестованы до 25 января, Федяев – до 14 февраля. При этом никто из них свою вину не признал.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие).

Напомним, компанией "Шахта "Листвяжная" владеет АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь", среди основателей которой - фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. Ранее сообщалось, что допросить Гридина следователям не удалось – он улетел в Монако.

Теги: шахта листвяжная, сдс-уголь, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2021 03:01 Мск В МЧС сравнили ситуацию на угольных шахтах с курением на пороховой бочке
Ранее 16.12.2021 14:11 Мск Теневой владелец "Листвяжной" мог улететь в Монако


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9391

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Выбирайте двойной холодильник с морозильной камерой в интернет-магазине www.mvideo.ru