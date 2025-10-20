20 Октября 2025
Общество Сибирский ФО В России Кемеровская область
Фото: Максим Киселев / ТАСС

Все осужденные по делу об аварии на шахте "Листвяжная" вышли на свободу

Экс-гендиректор компании "СДС-Уголь", которой принадлежит шахта "Листвяжная", Геннадий Алексеев и бывший техдиректор компании Антон Якутов, получившие реальные сроки по делу об аварии на угольном разрезе, вышли на свободу. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.

В прошлом году на свободу вышел главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов, осужденный на четыре года колонии общего режима. Таким образом, в неволе не осталось никого из осужденных по данному делу.

В марте суд вынес приговор собственнику и экс-гендиректору шахты "Листвяжная". Собственник шахты Михаил Федяев получил три с половиной года условно, экс-гендиректор Геннадий Алексеев – пять лет и три месяца колонии общего режима, бывший технический директор Антон Якутов – пять лет. Никто из них своей вины не признал.

Отметим, при назначении общего режима суд учитывает время, проведенное осужденными в СИЗО из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии.

Напомним, при аварии на шахте, которая произошла в ноябре 2021 года, пострадали более 100 человек, 51 погиб. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

Теги: шахта листвяжная, осужденные, листвяжная


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

