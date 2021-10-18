18 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
подозреваемый в торговле некачественным алкоголем (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд решил судьбу второго торговца, задержанного после гибели 18 человек в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга решил судьбу второго из торговцев, подозреваемых в реализации некачественного алкоголя, от которого скончались 18 человек.

Напомним, среди погибших от отравления - 12 мужчин и шесть женщин. Возраст жертв варьируется от 25-30 лет до 78 лет. Ранее по подозрению в торговле опасной спиртосодержащей продукцией были задержаны двое мужчин 1978 и 1967 годов рождения, зарегистрированные в одном из коллективных садов Верх-Исетского района.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала заседания, вечером суд определял меру пресечения для второго из задержанных - Армена Аветисяна. В итоге судья вынес решение продлить Аветисяну срок задержания еще на 72 часа.

подозреваемый в торговле некачественным алкоголем(2021)|Фото: Накануне.RU

Как отмечал следователь в суде, у Аветисяна дома были найдены канистры с запахом спирта. Что именно находится в них, в данный момент устанавливает экспертиза. Сам подозреваемый заявил, что канистры использовал для воды. Следователь настаивал на аресте Аветисяна, так как на его причастность к преступлению указывают показания свидетелей, а также найденные в его доме канистры.

подозреваемый в торговле некачественным алкоголем(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, сегодня суд продлил первому задержанному - уроженцу Грузии Надиру Мамедову - срок задержания также на 72 часа.

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Суд решил судьбу второго торговца, задержанного после гибели 18 человек в Екатеринбурге

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Теги: суд, арест, отравление, Екатеринбург



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