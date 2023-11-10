Суд ужесточил приговор фигурантам дела о гибели 44 свердловчан от алкоголя

В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, в результате чего скончались более 40 человек. Почти всем фигурантам добавили сроки.

Напомним, в августе этого года в Екатеринбурге вынесли приговор по громкому делу. На скамье подсудимых оказались несколько мужчин и одна женщина. По версии следствия, в результате их действий после покупки и употребления суррогатного алкоголя пострадал 51 человек, 44 из которых погибли.

Всем фигурантам было назначено от 3 до 6,5 лет лишения свободы. При этом минимальный срок (3 года) одной из подсудимых был назначен условно, а остальным – в виде реального лишения свободы в колонии общего режима.

Прокуроры требовали для обвиняемых от 5 до 10 лет колонии. В дальнейшем надзорное ведомство подало апелляцию на приговор "в связи с мягкостью назначенного наказания". Жалобы также подали сами осужденные и их адвокаты.

Сегодня, 10 ноября, Свердловский областной суд рассмотрел все апелляции. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, почти всем фигурантам было ужесточено наказание.

Шестеро мужчин получили сроки от 9 лет до 10 лет в исправительной колонии общего режима. Единственной проходившей по делу женщине наказание оставлено без изменения – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Как отметили в ведомстве, с сегодняшнего дня приговор вступил в законную силу.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн называл приговор фигурантам дела об отравлении суррогатом "поразительно мягким".