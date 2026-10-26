Уральца судят за комментарии под публикациями о Дне Победы

В Свердловском областном суде стартовал процесс по уголовному делу о реабилитации нацизма. Мужчина оставлял комментарии в соцсети.

Читайте также: Свердловчанку ждет суд за финансирование нежелательных зарубежных организаций

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказался 52-летний житель Полевского Александр Виноградов. По версии следствия, 9 мая 2025 года Виноградов в социальной сети оставил комментарии под публикациями о Дне Победы, возложении цветов на Широкореченском мемориале и акции "Бессмертный полк". Уралец отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, и оправдывал преступления фашистской Германии.

Как отметили в суде, свою вину Виноградов признал в полном объеме. Его дело рассматривалось в особом порядке. Оглашение приговора состоится 29 октября.

Напомним, недавно был вынесен приговор по делу бывшего иеромонаха из Верхотурья. Его признали виновным в реабилитации нацизма и надолго отправили в колонию.