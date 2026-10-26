Два человека погибли, 17 ранены из-за массированной атаки БПЛА на Воронеж

Два человека погибли, 17 пострадали из-за атаки ВСУ в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, в числе раненых — один ребенок.

Глава региона уточнил, что значительная часть пострадавших, в том числе двое тяжелораненых, находились в поезде, в момент атаки ехавшем в левобережной части города. На состав упали обломки беспилотника.

Также в результате атаки произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях, деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе, написал Гусев мессенджере "Макс". Он добавил, что повреждения фасадов и окон фиксируются почти во всех районах города.

По словам губернатора, всего ночью и ранним утром в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области были уничтожены 113 беспилотников. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.