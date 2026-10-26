Число пострадавших при массированной атаке БПЛА на Белгород выросло до 18

Число пострадавших в результате массированной атаки БПЛА на Белгород 25 октября увеличилось до 18. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

Ранее сообщалось, что пострадали 14 человек.

"По уточненным данным, в результате ночной атаки на город Белгород 2 человека погибли и 18 пострадали", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что за минувшие сутки за медицинской помощью самостоятельно обратились пять человек, в том числе 16-летняя девушка, у которых медики диагностировали акубаротравмы. Они проходят лечение амбулаторно.

Белгород в ночь на 25 октября подвергся массированной атаке БПЛА. Повреждены 30 многоэтажных домов, десятки автомобилей, частные дома, административных здания, коммерческие и социальные объекты.