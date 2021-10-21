21 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
подозреваемый в торговле некачественным алкоголем (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге второй торговец отправлен под арест по делу об отравлении алкоголем

Суд арестовал второго задержанного по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Свердловской области.

Напомним, в октябре от употребления некачественного алкоголя в Екатеринбурге скончались 18 человек - 12 мужчин и шесть женщин. Возраст жертв варьируется от 25-30 лет до 78 лет. По подозрению в торговле опасной спиртосодержащей продукцией были задержаны двое мужчин - Надир Мамедов и Армен Аветисян.

Вопрос о мере пресечения для них должен был решиться еще в понедельник. Однако тогда им лишь продлили срок задержания на 72 часа.

подозреваемый в торговле некачественным алкоголем(2021)|Фото: Накануне.RU

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня Чкаловский районный суд вынес решение арестовать Аветисяна, на чем настаивало следствие. Он отправится в СИЗО на два месяца - до 15 декабря.

Добавим, также сегодня суд принял решение заключить Мамедова под стражу.

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В Екатеринбурге второй торговец отправлен под арест по делу об отравлении алкоголем

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Теги: торговец, арест, алкоголь, дело, Екатеринбург



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