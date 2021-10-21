В Екатеринбурге второй торговец отправлен под арест по делу об отравлении алкоголем

Суд арестовал второго задержанного по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Свердловской области.

Напомним, в октябре от употребления некачественного алкоголя в Екатеринбурге скончались 18 человек - 12 мужчин и шесть женщин. Возраст жертв варьируется от 25-30 лет до 78 лет. По подозрению в торговле опасной спиртосодержащей продукцией были задержаны двое мужчин - Надир Мамедов и Армен Аветисян.

Вопрос о мере пресечения для них должен был решиться еще в понедельник. Однако тогда им лишь продлили срок задержания на 72 часа.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня Чкаловский районный суд вынес решение арестовать Аветисяна, на чем настаивало следствие. Он отправится в СИЗО на два месяца - до 15 декабря.

Добавим, также сегодня суд принял решение заключить Мамедова под стражу.