Volkswagen планирует сокращение на десятки тысяч человек

Volkswagen ускоряет сокращение штатов, планируя к 2030 году сократить 12 тысяч рабочих мест в легковом сегменте, но обойтись без принудительных увольнений. Это дополнительное сокращение к уже запланированным 35 тысячам, что свидетельствует о тяжелом положении немецкого автомобильного гиганта, пишет Bild.

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Концерн предлагает сотрудникам переход в "трансферные компании" для переобучения и поиска новой работы за счет государства. Однако профсоюз IG Metall решительно выступил против и пригрозил забастовками с нового года.

Кризисные переговоры на днях провалились, стороны не пришли к компромиссу. Концерн настаивает на снижении расходов на персонал из-за сложной финансовой ситуации, в то время как профсоюз обвиняет руководство в нарушении обещаний по сохранению рабочих мест. Но руководство объясняет новые планы резким ухудшением экономической конъюнктуры, так что действовать нужно немедленно.

Дополнительным ударом стало расторжение концерном десяти коллективных договоров, касающихся рабочего времени, отпусков и надбавок для 130 тысяч сотрудников в Германии. Эти соглашения перестанут действовать с конца 2026 года. Профсоюз считает это предательством и обманом людей.

Автомобильная промышленность Германии переживает глубокий кризис, который затронул крупнейшие компании (Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz) и всю цепочку поставщиков.