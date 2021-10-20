На Среднем Урале выросло число жертв отравления суррогатным алкоголем

Число жертв отравления суррогатным алкоголем на Среднем Урале увеличилось. Информацию об этом подтвердил общественник, координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

Напомним, в октябре от употребления некачественного алкоголя в Екатеринбурге скончались 18 человек. Среди погибших от отравления – 12 мужчин и шесть женщин. Возраст жертв варьируется от 25-30 лет до 78 лет. По подозрению в торговле опасной спиртосодержащей продукцией были задержаны двое мужчин.

Как рассказал Накануне.RU Дмитрий Чукреев, стало известно об увеличении числа погибших в результате употребления суррогата.

"К нам поступает информация, что четыре человека – в Екатеринбурге и трое – в Белоярском районе", - сообщил общественник.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

В понедельник суд продлил обоим подозреваемым срок задержания на 72 часа. Обвинение им пока официально не предъявлено.