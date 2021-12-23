23 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
подозреваемый в торговле некачественным алкоголем (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд продлил арест Мамедову по делу о массовом отравлении алкоголем в Екатеринбурге

Надир Мамедов, являющийся фигурантом дела об отравлении суррогатным алкоголем в Екатеринбурге, останется под арестом до 15 апреля 2022 года включительно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

К такому решению суд пришел после рассмотрения апелляционной жалобы адвоката в защиту Мамедова на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 14 декабря 2021 года.

"Оспариваемым постановлением Мамедову Надиру Исмеил оглы, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ, был продлен срок содержания под стражей по 15 апреля 2022 года включительно. Выслушав все доводы по делу, суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника и оставил постановление суда первой инстанции без изменения", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Надиру Мамедову, Армену Аветисяну и Анару Айвазову предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, в октябре мужчины сбывали спиртосодержащую жидкость, содержащую метиловый спирт, на одном из рыночных комплексов Чкаловского района Екатеринбурга. В результате употребления суррогата, по официальным данным, скончались 24 человека.

Теги: Мамедов, фигурант, отравление алкоголем, суд, арест



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