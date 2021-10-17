Жертвами суррогатного алкоголя в Свердловской области стали 12 мужчин и шесть женщин

Правоохранители раскрыли подробности по делу об отравлении 18-уральцев суррогатным алкоголем. Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы УМВД России по Свердловской области Валерий Горелых, первое сообщение о ЧП в органы внутренних дел поступило еще 15 октября, в 21.05 по местному времени.

При вскрытии специалисты судмедэкспертизы выявили в крови погибших метанол. 16 человек - жители Екатеринбурга, двое - жители Ревды и Нижнего Тагила. Сейчас полицейские выясняют, где продают опасный алкоголь. Точное число пострадавших от бутлегеров устанавливается.

"Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу достаточно оперативно установили подозреваемых в незаконном бизнесе, в результате которого погибло большое количество людей. Задержанными оказались два горе-предпринимателя, 1978 и 1967 годов рождения, зарегистрированных в одном из коллективных садов Верх-Исетского района областного центра. Сыщики доставили их для официального допроса в региональный Следственный комитет, где в ближайшее время и будет установлено, кто и какую конкретно роль играл в этой криминальной истории", - сообщил полковник Горелых.

Полиция устанавливает круг подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом. Расследование уголовного дела находится под личным контролем начальника регионального главка МВД генерала Александра Мешкова.

По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, среди 18 погибших - 12 мужчин и шесть женщин. Их возраст варьируется от 25-30 лет до 78 лет.

"По уголовному делу работает следственно-оперативная группа в составе следователей первого отдела по расследованию особо важных дел и следователей следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СКР области, сотрудники отдела криминалистики регионального СКР", - сообщил он.

Напомним, ранее общественник Дмитрий Чукреев сообщил о гибели 16 человек от отравления метанолом. По его информации, спирт разливали на Ботаническом рынке в микрорайоне Вторчермет.

Отметим также, что ранее от суррогатного алкоголя скончались 35 человек в Оренбургской области. Последняя смерть была зафиксирована 13 октября. Умер пациент, попавший в стационар в крайне тяжелом состоянии и находившийся на ИВЛ. По последним данным, на аппаратах остаются три пациента. В стационарах проходят лечение 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.