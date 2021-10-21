Суд арестовал первого задержанного по делу об отравлении алкоголем на Урале

В четверг суд отправил под арест одного из задержанных по делу об отравлении суррогатным алкоголем на Среднем Урале.

В октябре от употребления некачественного алкоголя в Екатеринбурге скончались 18 человек - 12 мужчин и шесть женщин. Возраст жертв варьируется от 25-30 лет до 78 лет. По подозрению в торговле опасной спиртосодержащей продукцией были задержаны двое мужчин - Надир Мамедов и Армен Аветисян.

Вопрос о мере пресечения для них должен был быть решен еще в понедельник. Однако им лишь продлили срок задержания на 72 часа.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня Чкаловский районный суд вынес решение об аресте Мамедова. На такой мере пресечения для него настаивало следствие. В итоге задержанный заключен под стражу сроком на два месяца - до 15 декабря этого года.

Ожидается, что также сегодня суд решит судьбу Армена Аветисяна.

Напомним, на этой неделе стало известно об увеличении числа погибших в результате употребления суррогата в Свердловской области.