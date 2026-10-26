В России появилась новая схема мошенничества с приложением радара

В России мошенники придумали новую схему обмана. В ней используют приложение "ДПС радар. Топливо онлайн".

Под видом него скрывается дроппер трояна ZloуRAT. Он предназначен для сбора информации о пользователе и эксплуатации телефонных сервисов.

Вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получать данные о контактах, входящих СМС и push-уведомлениях, без ведома пользователя отправлять СМС и USSD-команды, а также выполнять звонки, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6.