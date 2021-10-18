Торговцев, подозреваемых в отравлении 18 человек в Екатеринбурге, сегодня могут арестовать

Чкаловский районный суд Екатеринбурга сегодня примет решение о мере пресечения для торговцев, подозреваемых в реализации некачественного алкоголя, от употребления которого скончались 18 человек. В свердловском управлении СКР сообщили, что процесс начнется после 15.00.

Напомним, что по подозрению в торговле опасной спиртосодержащей продукцией задержаны двое мужчин 1978 и 1967 годов рождения, зарегистрированные в одном из коллективных садов Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Среди 18 погибших - 12 мужчин и шесть женщин. Возраст варьируется от 25-30 лет до 78 лет.

О массовой гибели от употребления некачественного спиртного первым сообщил общественник Дмитрий Чукреев. По его информации, спирт разливали на Ботаническом рынке в микрорайоне Вторчермет.

Расследование лично контролирует глава СКР Александр Бастрыкин.

Отметим также, что ранее от суррогатного алкоголя скончались 35 человек в Оренбургской области. Последняя смерть была зафиксирована 13 октября. Умер пациент, попавший в стационар в крайне тяжелом состоянии и находившийся на ИВЛ. По последним данным, на аппаратах остаются три пациента. В стационарах проходят лечение 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.