21 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
подозреваемый в торговле некачественным алкоголем (2021) | Фото: Накануне.RU

В СКР сообщили о 24 погибших от отравления алкоголем в Свердловской области

В Следственном комитете уточнили число жертв массового отравления алкоголем в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в октябре от употребления некачественного спиртного в Екатеринбурге скончались, по официальным данным, 18 человек – 12 мужчин и шесть женщин. По данным общественника Дмитрия Чукреева, погибших от отравления может быть больше. Возраст жертв варьируется от 25-30 до 78 лет.

По подозрению в торговле опасной спиртосодержащей продукцией были задержаны двое мужчин – Надир Мамедов и Армен Аветисян. Позже стало известно о задержании еще двух подозреваемых.

Сегодня Чкаловский районный суд арестовал Мамедова и Аветисяна на два месяца – до 15 декабря. Чуть позже аналогичное решение было вынесено в отношении еще одного фигуранта – мужчины 1982 года рождения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

"По версии следствия, в октябре 2021 года мужчины сбывали спиртосодержащую жидкость, содержащую метиловый спирт, на одном из рыночных комплексов Чкаловского района Екатеринбурга, в результате употребления которой несколько жителей Свердловской области погибли", - рассказали в прокуратуре.

Стоит отметить, что санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

подозреваемый в торговле некачественным алкоголем(2021)|Фото: Накануне.RU

Надир Мамедов

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, согласно материалам уголовного дела, общее число погибших от употребления данной жидкости в настоящее время достигло 24 человек. Сейчас следователями СКР и полицейскими продолжаются активные мероприятия по сбору и закреплению доказательств, выяснению точного числа пострадавших и погибших от употребления спиртосодержащей жидкости.

"Принимаются меры по установлению и задержанию ряда иных возможных соучастников этого преступления. Проведены несколько осмотров места происшествия, допрошен ряд свидетелей, выполнены очные ставки. Кроме этого, проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. По ним назначены необходимые экспертизы", - отметили в следствии.

подозреваемый в торговле некачественным алкоголем(2021)|Фото: Накануне.RU

Армен Аветисян

А вот как прокомментировал работу полиции руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД Свердловской области и УМВД Екатеринбурга продолжают работу по установлению точного количества пострадавших от некачественной спиртосодержащей жидкости, в состав которой входил метанол, ставший причиной гибели более 20 уральцев. На данный момент сыщики уже установили и провели опрос свыше 50 свидетелей и потерпевших. Представители МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий на рынке "Ботанический" задержали двоих подозреваемых в причастности к незаконной реализации суррогатного алкоголя, также обнаружили и изъяли большое количество 10-литровых канистр из-под суррогата. Часть емкостей имела наклейки "Вита-Септ", на других была надпись "Этиловый спирт". Остальные хранились без маркировки. Один из задержанных и ранее неоднократно нарушал действующее законодательство, в связи с чем привлекался органами внутренних дел к административной ответственности, в том числе как раз за реализацию сомнительного качества алкоголя и за незаконное предпринимательство", - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что в настоящее время свердловская полиция проводит широкомасштабную профилактическую акцию под названием "Алкоголь".

"Тщательным проверкам подвергаются все без исключения рыночные комплексы и торговые точки региона, юридические и физические лица, осуществляющие хранение или реализацию спиртосодержащей продукции. По состоянию на вечер 21 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и ряде других муниципалитетов Свердловской области оперуполномоченные изъяли свыше 12,5 тонн алкогольной продукции. Ежедневно в мероприятиях по розыску суррогата задействуется более 1 тыс. 200 сотрудников полиции. Работа в этом направлении органами внутренних дел ведется в тесном взаимодействии с ФСБ и СКР", - уточнил Валерий Горелых.

Расследование данного громкого дела продолжается.

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В СКР сообщили о 24 погибших от отравления алкоголем в Свердловской области

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Теги: СКР, алкоголь, дело, Свердловская область



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