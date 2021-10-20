По делу об отравлении суррогатным алкоголем на Среднем Урале задержаны еще двое

По подозрению в поставках суррогатного алкоголя на рынок в Екатеринбурге сотрудники УФСБ задержали еще двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным издания, задержанные жители Екатеринбурга - уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным Аветисяну и Мамедову суррогата, от которого к настоящему времени пострадали более 20 человек.

Силовики изъяли из оборота свыше 10 тонн контрафактного алкоголя после гибели людей от метанола в Свердловской области.

По данным следствия, в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли 18 человек. Среди погибших от отравления – 12 мужчин и шесть женщин. Возраст жертв варьируется от 25-30 лет до 78 лет. Общественник, координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил, что количество людей, которые умерли от отравления метанолом, предварительно, выросло до 26.