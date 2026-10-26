Студентов УрФУ возвращают к очному режиму обучения

Уральский федеральный университет завершает период гибридного формата обучения, возвращая студентов в аудитории. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Напомним, что гибридный формат временно ввели в начале сентября. Сейчас все городские и иногородние студенты снова смогут очно посещать занятия. Два института вуза — ИРИТ-РТФ и ИнЭУ — начинают обживать свои корпуса в Новокольцовском кампусе. На этой неделе пары начнутся уже на новой площадке.

О гибридном формате студентов предупредили еще в августе. Те, кто находился в Екатеринбурге, мог "посещать" занятия в смешанном режиме — часть очно, часть дистанционно. Иногородние — только дистанционно, а для первокурсников были созданы личные кабинеты и подготовлены памятки о том, как подключаться к занятиям дистанционно.