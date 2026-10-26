Житель Тюменской области продал автомобиль и оформил кредит, чтобы отдать деньги мошенникам

Ялуторовский районный суд Тюменской области вынес заочное решение по иску местного жителя, ставшего жертвой телефонных мошенников. С получателя денег взыскано 245 тыс. рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими средствами — 60 602 рубля. Об этом сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судов Тюменской области.

Как установлено в ходе разбирательства, в январе 2025 года мужчина попал в сети аферистов. Ему пришло сообщение от имени бывшего руководителя, после чего с ним связался человек, представившийся следователем ФСБ. Собеседник заявил, что мужчину подозревают в госизмене, и убедил перевести деньги "на безопасный счёт". Под давлением злоумышленников потерпевший продал автомобиль Toyota за 920 тыс. рублей, оформил кредит на 500 тыс. рублей и в общей сложности перевёл мошенникам 2 683 000 рублей.

В рамках этой схемы 245 тыс. рублей были отправлены через платёжную систему "Мир Пэй" (банк ВТБ) на счёт, владельцем которого, по данным "ОЗОН Банка", является ответчик. Паспортные данные владельца счёта совпали с данными мужчины, к которому предъявлен иск.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Позже следствие приостановили.

Суд пришёл к выводу, что получатель денег неосновательно обогатился: перевод был сделан без каких-либо обязательств, встречного исполнения и намерения одарить. Проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 22 января 2025 года по 11 июня 2026 года составили 60 602 рубля — расчёт признан верным, контррасчёт ответчик не представил.

Ответчик в суд не явился, поэтому дело рассмотрели в порядке заочного производства.