В Екатеринбурге суд продлил срок задержания торговца, подозреваемого в отравлении 18 человек

В понедельник Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил срок задержания одному из торговцев, подозреваемых в реализации некачественного алкоголя, от которого скончались 18 человек.

Напомним, по подозрению в торговле опасной спиртосодержащей продукцией были задержаны двое мужчин 1978 и 1967 годов рождения, зарегистрированные в одном из коллективных садов Верх-Исетского района. Среди погибших от отравления – 12 мужчин и шесть женщин. Возраст жертв варьируется от 25-30 лет до 78 лет.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала заседания, сегодня суд должен был избрать задержанным меру пресечения, но в итоге продлил одному из них - уроженцу Грузии Надиру Мамедову - срок задержания еще на 72 часа.

Сам он просил избрать ему более мягкую меру пресечения и заявил, что доказательств против него и нет. По его словам, он не торговал алкоголем, а только кофе, сигаретами и т.д. А адрес, по которому нашли "паленый" спирт, Мамедов якобы и не знает.

Напомним, что о массовой гибели уральцев от некачественного спиртного первым сообщил общественник Дмитрий Чукреев. Расследование данного уголовного дела контролирует глава СКР Александр Бастрыкин.