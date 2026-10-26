Вице-премьер Италии выступил против помощи Украине

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини снова заявил, что не согласен помогать Украине. Заявление прозвучало после того, как Сальвини был переизбран на пост лидера правой партии "Лига".

По его мнению, новый срок полномочий дает ему право выступать против поддержки Киева в рамках итальянского правительства. Ранее Сальвини уже уходил с поста главы "Лиги" из-за внутренних споров о направлении развития партии. Особую роль сыграло появление "Национального будущего" – новой правой партии, основанной бывшим генералом Роберто Ванначчи, которая, по данным опросов, опережает "Лигу".

В правительстве Джорджи Мелони партия Сальвини является партнером по правящей коалиции, но сам политик демонстрирует более взвешенную позицию, что вызывает разногласия с Мелони по вопросу дальнейшей поддержки Киева.

В свете предстоящих в следующем году выборов в Италии эти заявления Сальвини, вероятно, призваны привлечь голоса избирателей, выступающих против продолжения помощи Украине. Ранее он обвинил Европу в блокировании мирного урегулирования.



Газета Politico писала, что Украина будет камнем преткновения на предстоящих парламентских выборах в Италии весной 2027 года.