Возбуждено дело об отравлении екатеринбуржцев спиртом

По факту отравления екатеринбуржцев некачественным алкоголем возбуждено уголовное дело.

Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. Дело в настоящее время квалифицировано по статье 238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Официального подтверждения истории общественника Дмитрия Чукреева о смерти 16 человек от отравления метанолом нет.

Напомним, Чукреев заявил, что спирт разливали на одном из городских рынков. "Предприниматель, который работал - его уже задержали - на рынке Ботаническом", — сказал Чукреев.