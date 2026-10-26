Трое погибли в ДТП под Камышином: лобовое столкновение на трассе

В Камышинском районе Волгоградской области случилась авария - три человека погибли. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в воскресенье около 18:00 на 542‑м километре трассы Р‑228 "Сызрань - Саратов - Волгоград". По данным полиции, 23‑летний водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta.

Удар оказался смертельным для водителя Lada и его пассажиров - 19‑летнего парня и 42‑летней женщины: они погибли на месте.

Водителя Skoda и его пассажира увезли в больницу - у них травмы разной тяжести. Сейчас медики следят за их состоянием.

Ранее в Новосибирской области автобус, ехавший из села Ленинское в поселок Голубой залив, съехал в кювет - по версии МВД, водитель не справился с управлением.