Украинская торговая сеть "Эпицентр" заявила о своем "полном уничтожении"

Украинская сеть строительных гипермаркетов и непродовольственных торговых центров "Эпицентр" заявила о "полном уничтожении" своих объектов.Она объединяла более 70 центров.

Утром 25 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении логистического центра "Эпицентр" в Харькове. По данным ведомства, там хранились товары двойного назначения для ВСУ. Целью также стали распределительный центр и терминал "Васищево", использовавшиеся для военных грузов и имущества. Все объекты были поражены беспилотниками. 21 октября аналогичный удар был нанесен по логистическому центру в Ровно, который служил для распределения грузов для ВСУ.

За последние месяцы Минобороны РФ неоднократно сообщало об атаках на объекты "Эпицентра" - в Дубно, в Хмельницком, Одессе и Киеве. Военные аналитики объясняют удары по "Эпицентрам" и складам "Новой почты" их ролью в логистике ВСУ. Эти объекты используются для приема, хранения и сборки оружия, запчастей, боеприпасов и топлива для боевиков.

При этом ВСУ уничтожают торговые центры "Галактика" в ДНР, которые ранее были "Эпицентрами". Недавно были уничтожены магазины в Макеевке, Енакиево, Мариуполе.