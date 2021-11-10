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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
подозреваемый в торговле некачественным алкоголем (2021) | Фото: Накануне.RU

Фигуранты дела о смертельном отравлении алкоголем на Урале останутся под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом торговцев, которые проходят обвиняемыми по делу об отравлении суррогатным алкоголем.

Напомним, Надиру Мамедову, Армену Аветисяну и Анару Айвазову предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, в октябре мужчины сбывали спиртосодержащую жидкость, содержащую метиловый спирт, на одном из рыночных комплексов Чкаловского района Екатеринбурга. В результате употребления суррогата, по официальным данным, скончались 24 человека.

подозреваемый в торговле некачественным алкоголем(2021)|Фото: Накануне.RU

Армен Аветисян

Обвиняемых заключили под стражу до 15 декабря, однако они обжаловали это решение. Накануне облсуд рассмотрел апелляцию адвоката Айвазова и отказал ему в изменении меры пресечения. А сегодня рассматривались жалобы защиты Мамедова и Аветисяна.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обе апелляции отклонены, так как суд не нашел оснований для их удовлетворения. Таким образом, мужчины останутся под арестом до середины декабря.

подозреваемый в торговле некачественным алкоголем(2021)|Фото: Накануне.RU

Надир Мамедов

Напомним, по данным общественника, координатора проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева, число жертв отравления алкоголем на Среднем Урале больше и составляет 35 человек. В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев по делу.

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Теги: суд, апелляции, алкоголь, дело



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