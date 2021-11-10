Фигуранты дела о смертельном отравлении алкоголем на Урале останутся под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом торговцев, которые проходят обвиняемыми по делу об отравлении суррогатным алкоголем.

Напомним, Надиру Мамедову, Армену Аветисяну и Анару Айвазову предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, в октябре мужчины сбывали спиртосодержащую жидкость, содержащую метиловый спирт, на одном из рыночных комплексов Чкаловского района Екатеринбурга. В результате употребления суррогата, по официальным данным, скончались 24 человека.

Армен Аветисян

Обвиняемых заключили под стражу до 15 декабря, однако они обжаловали это решение. Накануне облсуд рассмотрел апелляцию адвоката Айвазова и отказал ему в изменении меры пресечения. А сегодня рассматривались жалобы защиты Мамедова и Аветисяна.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обе апелляции отклонены, так как суд не нашел оснований для их удовлетворения. Таким образом, мужчины останутся под арестом до середины декабря.

Надир Мамедов

Напомним, по данным общественника, координатора проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева, число жертв отравления алкоголем на Среднем Урале больше и составляет 35 человек. В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев по делу.