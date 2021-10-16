Число погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге выросло до 18 человек. Первые официальные комментарии

Число екатеринбуржцев, погибших от отравления метиловым спиртом, увеличилось до 18. Ранее, напомним, речь шла о 16 погибших.

Старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что все отравления произошли в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района. Несколько человек продавали местным жителям метиловый спирт, употребление которого привело к гибели 18 человек. Расследование проводится первым отделом по расследованию особо важных дел, следственные действия выполняются при участии сотрудников отдела криминалистики регионального СКР. Проведён осмотр места происшествия и обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления областного СК России.

Дело квалифицировали по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы). По версии следствия,

Пресс-атташе свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил, что по делу задержаны двое подозреваемых - местные жители 1978 и 1967 годов рождения. Совместную операцию провели полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области и их коллеги из УМВД по городу Екатеринбургу. Сейчас устанавливается круг связей подозреваемых, точное число пострадавших. Расследование трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД.

Контролирует расследование дела и прокуратура Свердловской области, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Надзорное ведомство направило требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции.

Напомним,ранее общественник Дмитрий Чукреев сообщил о гибели 16 человек от отравления метанолом. По его информации, спирт разливали на Ботаническом рынке в микрорайоне Вторчермет.