В Челябинске онкологи удалили опухоль, проросшую из шеи в грудную клетку

В Челябинске врачи-онкологи провели сложную операцию 63‑летней пациентке. Удалена опухоль диаметром до 14 см, которая проросла из шеи вглубь грудной клетки.

Пациентка поступила в больницу с подозрением на рак щитовидной железы. При планировании лечения врачи столкнулись с ситуацией, когда стандартная операция по удалению опухоли из одного доступа была невозможна: образование располагалось в левой доле щитовидной железы, при этом его часть распространялась глубоко в заднее средостение.

Пришлось делать комбинированную операцию, которая продлилась примерно три часа. Гистологическое исследование опухоли подтвердило диагноз "Узловой нетоксический зоб". Это доброкачественное новообразование: оно часто растёт медленно, а пространство в средостении, как объясняют врачи, позволяет опухоли достигать значительных размеров без выраженных симптомов.

Поэтому пациенты нередко обращаются за помощью лишь после появления жалоб на кашель и затруднение прохождения пищи из‑за сдавления окружающих органов. Пациентка восстановилась и была выписана домой, сообщает Минздрав Челябинской области.