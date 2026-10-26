В США Орбана сочли подходящим кандидатом на пост генсека ООН

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назван подходящим кандидатом на пост генерального секретаря Организации объединённых наций (ООН). Заявление сделали в США.

Администрация президента США Дональда Трампа якобы продвигает кандидатуру Орбана на указанный пост. В стране призвали бывшего премьер-министра Венгрии принять участие в выборах и даже сами предложили ему эту идею.

План ожидает окончательного утверждения, пишет The Wall Street journal.