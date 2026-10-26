Жительница Каменска-Уральского отдала "швейцарскому бизнесмену" 1,5 млн рублей

"Швейцарский бизнесмен" лишил жительницу Каменска-Уральского 1,5 млн рублей. В полиции возбудили уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, 52-летняя женщина еще летом в одной из социальных сетей познакомилась с неким мужчиной. После двухнедельного общения интернет-знакомый рассказал, что якобы занимается бизнесом в Швейцарии и может помочь заработать на бирже.

Под руководством неизвестных свердловчанка установила несколько приложений на свой телефон. Затем, следуя инструкциям, стала отправлять деньги по незнакомым номерам, полагая, что так пополняет торговый счет. Аферисты убеждали вкладывать все больше денег якобы для получения высокой прибыли.

Когда через месяц жертва захотела снять деньги, оказалось, что сделать это невозможно без дополнительных платежей. Сначала ей пришлось заплатить 330 тысяч рублей, затем еще 450 тысяч, но вернуть средства все равно не удалось. В итоге на счета, контролируемые аферистами, женщина перевела 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Полиция ведет расследование.

Напомним, недавно у 54-летней жительницы Ивделя похитили более 7 млн рублей. Мошенники действовали по многоэтапной схеме, представляясь сотрудниками различных государственных структур.