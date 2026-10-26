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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Протесты в Белграде: силовики уходят от парламента

В центре Белграда у здания Народной скупщины собралась большая толпа. Под напором протестующих полицейские начали уходить с площади перед парламентом - силовики фактически сворачивают присутствие в горячей точке, передает RTVI.

Напряженность в городе выросла из‑за пожара в палаточном городке сторонников Александра Вучича: там вспыхнула одна из палаток. Инцидент сильно накалил обстановку.

Ранее партия Александра Вучича проиграла парламентские выборы оппозиционному объединению "Студенческий список". Вучич заявил, что победившая оппозиция скоро введет антироссийские санкции - по его мнению, это произойдет уже в марте или апреле, - назвав ее "подрядчиками", которые скрывали свои истинные намерения. Сам "Студенческий список" это отрицает: его предвыборная программа предусматривает военный нейтралитет Сербии и категорический отказ от антироссийских санкций.

Теги: протест, Сербия, парламент


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