В России предотвращён подрыв дронами противоракетной обороны Москвы

Двум выходцам из Закавказья 28 и 35 лет вменили работу на СБУ – подготовку к теракту.

Один из фигурантов завербован сотрудником СБУ. Он прибыл в Россию для подготовки и совершения теракта. В помощь себе он взял близкого знакомого. Позже криминальный дуэт на территориях Смоленской и Калужской областей изъял из тайников FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств.

Потом сообщники отработали настройку ударных БПЛА, их доставку на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлётом. Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины.

Мужчины задержаны во время подготовки теракта на объекте электроэнергетики и одном из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Возбуждено дело по статье "Участие в террористическом сообществе". Подозреваемые арестованы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.