Автобус съехал в кювет под Новосибирском - восемь человек пострадали

В Новосибирской области автобус с пассажирами съехал в кювет на трассе. Транспорт шел из села Ленинское в поселок Голубой залив. В МВД считают, что водитель не справился с управлением. В аварии пострадали восемь человек.

В областном минздраве рассказали, как обстоят дела у пострадавших. Медики разместили троих в травматологическом центре первого уровня - у них состояние средней тяжести. Еще одного пациента в тяжелом состоянии перевели в НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО). Четверо пострадавших не нуждаются в стационаре - они будут лечиться амбулаторно. Данные приводит ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

Ранее из‑за атаки беспилотников на Воронежскую область вагон поезда № 11 (Анапа - Москва) повредили на станции Сомово - пострадали пять пассажиров, им помогают медики. На участке Тресвятская - Сомово - Отрожка - Воронеж нет напряжения, движение поездов остановили, бригады восстанавливают инфраструктуру.