Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении метиловым спиртом в Екатеринбурге

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богинскому доложить о ходе проведенных следственных действиях.

С 7 по 14 октября на территории Чкаловского района города местным жителям был продан метиловый спирт. В результате употребления внутрь погибли 18 человек.

Ранее правоохранители раскрыли подробности по делу об отравлении суррогатным алкоголем.

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