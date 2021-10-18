18 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении метиловым спиртом в Екатеринбурге

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богинскому доложить о ходе проведенных следственных действиях.

С 7 по 14 октября на территории Чкаловского района города местным жителям был продан метиловый спирт. В результате употребления внутрь погибли 18 человек.

Ранее правоохранители раскрыли подробности по делу об отравлении суррогатным алкоголем.

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Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении метиловым спиртом в Екатеринбурге

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Теги: Бастрыкин, отравление, Екатеринбург



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