Поезд Анапа - Москва пострадал при атаке БПЛА в Воронежской области. Ранены пассажиры

Из-за атаки беспилотников на Воронежскую область на станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа – Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров. Им оказывают необходимую помощь.

На железнодорожном участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствует напряжение. Движение поездов на участке приостановлено. Для возобновления движения поездов на участке работают восстановительные бригады. Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

Ранее стало известно, что два человека погибли, 17 пострадали из-за атаки ВСУ в Воронеже. В числе раненых — один ребенок. Большая часть пострадавших, в том числе двое тяжелораненых, находились в поезде, в момент атаки ехавшем в левобережной части города. На состав упали обломки беспилотника.