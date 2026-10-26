В Свердловской области вагоны поезда загорелись после схода

Прокуратура начала проверку после схода вагонов грузового поезда в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось в ночь на 26 октября на перегоне путевой пост "Макарцево – Седельниково" участка "Решеты – Арамиль" Свердловской железной дороги. По данным ведомства, произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием.

В результате никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются. На место выезжал Свердловский транспортный прокурор. Начата проверка.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в связи с возгоранием железнодорожных цистерн проводятся лабораторные исследования качества воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.