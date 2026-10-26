Повышение престижа: Кравцов предложил запретить снимать учителей без их согласия

Минпросвещения РФ предлагает запретить съемку педагогов без их согласия, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его мнению, важна "системная работа по укреплению престижа профессии", которая должна вестись во всех регионах. Новая мера будет "формировать уважение к труду учителя".

Автор проекта Grand Exam — онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Арсений Филин считает, что в этом власти противоречат сами себе, так как телефоны на уроках и так запрещены. То есть, предлагая эти меры, власти признают, что запрет не действует? А кроме того, "нередко случаи каких-то конфликтных ситуаций или просто непрофессионального поведения учителей как раз и становятся известны благодаря видео".



При этом чиновники не предлагают повысить престиж профессии, подняв учителям зарплату. В то время как их зарплата регулируется ведомственным приказом, который предполагает, что переработки оплачиваются по тому же тарифу, что и основная работа. Сейчас средняя зарплата учителя на ставку составляет "чистыми" около 40 тыс. рублей, медианная — еще меньше. А в большинстве регионов оклад учителей ниже МРОТ.