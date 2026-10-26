18 поездов задерживаются в Воронежской области из-за атаки БПЛА

18 пассажирских поездов задерживаются после атаки БПЛА в Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба РЖД, движение по участку Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж возобновлено.

"РЖД принимают все необходимые меры для ввода поездов в график", - говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на Воронежскую область на станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа – Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров. На железнодорожном участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствовало напряжение. Движение поездов там было приостановлено.