Как и ожидалось: на "скорые" Нижнего Тагила претендует "дочка" "Ростеха"

"Дочка" "Ростеха" - ООО "РТ-Социальная сфера" может получить в управление "скорые" Нижнего Тагила. Как следует из материалов сайта госзакупок, компания стала единственным участником конкурса на аутсорсинг и признана соответствующей требованиям.

Напомним, в начале ноября в Сети появился приказ, согласно которому в Нижнем Тагиле начинается массовое сокращение сотрудников "скорой помощи" из-за перехода на аутсорсинг. Уже тогда стало известно, что подрядчиком может стать "дочка" "Ростеха". 27 ноября сотрудники станции записали видеообращение, в котором выступили против "продажи" их частнику.